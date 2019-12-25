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Футбол

Барселона нацелилась на вундеркинда ПСЖ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Адиль Аушиш

Не по годам зрелая игра в исполнении семнадцатилетнего таланта “ПСЖ” Адиля Аушиша привлекла к нему внимание каталонской “Барселоны”.

Как сообщает L’Equipe, сине-гранатовые рассчитывают подписать 17-летнего воспитанника парижан следующим летом. Через полгода в Аушиша заканчивается контракт, что позволит “Барселоне” подписать с полузащитником контракт бесплатно.

Отметим, в нынешнем сезоне Адиль Аушиш дебютировал за первую команду “ПСЖ”, также юный полузащитник является звездой юношеской сборной Франции, в составе которой он забил 14 голов в восемнадцати матчах.

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Тэги: Адиль АушишБарселонаПСЖ
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