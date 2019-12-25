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Футбол

Экс-защитник Динамо продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Японии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пантич

Карьера сербского защитника Александара Пантича продолжает идти по наклонной.

Бывший защитник испанского “Вильяреала”, который так и не сумел закрепиться в составе киевского “Динамо”, продолжит свою карьеру в чемпионате Японии, причем во втором по силе дивизионе страны. Новым клубом серба станет “Омия”, о чем сообщает Sportski žurnal.

Напомним, Александр Пантич покинул “Динамо” в сентябре на правах свободного агента. Новый клуб игрока в прошлом сезоне финишировал на третьем месте второго дивизиона чемпионата Японии.

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Тэги: Александар ПантичДинамоОмия
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