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Среда, 25 декабря, 2019
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Футбол

Иванисеня назвал сильные стороны Скрипника

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Полузащитник луганской “Зари” Дмитрий Иванисеня, который всего лишь за полгода работы с Виктором Скрипником дорос до уровня национальной сборной, назвал сильные стороны своего тренера.

Его я могу охарактеризовать как тренера, который любит дисциплину и является очень сильным психологом. Ко всему этому он еще и добавляет тактические наработки

Напомним, Виктор Скрипник возглавил “Зарю” летом, сейчас его клуб претендует на второе место в чемпионате Украины, на равных соперничая с киевским “Динамо”.

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Тэги: Заря
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