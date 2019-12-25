Лос Анджелес Гэлакси арендует защитника Динамо?

Футболист киевского “Динамо” Карлос Самбрано все ближе к смене клубной прописки.

По информации Sport.ua, новым клубом защитника сборной Перу может стать один из самых известных клубов американской лиги МЛС “Лос Анджелес Гэлакси”. Бывший клуб Девида Бекхема рассматривает вариант с арендой защитника “Динамо” переговоры между клубами находятся в активной стадии.

Напомним, несмотря на то, что Карлос Самбрано хорошо проявил себя в аренде в “Базеле”, а в составе сборной Перу играл в финале Кубка Южной Америки, своего шанса в “Динамо” защитник так и не получил.