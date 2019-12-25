Павелко покатил бочку на Суркиса

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что не перенял членство в Исполкоме УЕФА Григория Суркиса, который был вице-президентом организации. Сообщает сайт EURO.com.ua .

– Можно говорить, что избрание в исполком УЕФА – это признание вашей работы в Украине на международном уровне?

– Особенно учитывая то, какую работу мой предшественник из Украины в исполкоме УЕФА делал уседля того, чтобы меня там не было. Ведь информационная война против меня началась еще до финалов мужской и женской Лиги чемпионов, которые прошли в Киеве, и продолжается до сих пор.

Сейчас в Исполком УЕФА невозможно попасть по принципу преемственности, чьей квоте или протекцию. Поэтому я горжусь, что моя работа и работа всей нашей команды в Украинской ассоциации футбола была так высоко оценена в УЕФА.

Горжусь тем, что стал первым представителем Украины, избранным в Исполком УЕФА напрямую, без каких маленьких хитростей в виде кооптованого членства, как было в прошлом, – сказал Павелко.