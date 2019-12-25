Реал летом вернет Хакими

Мадридский “Реал” ближайшим летом планирует вернуть из аренды своего защитника Ашрафа Хакими.

Марокканский футболист, который за два года в Боруссии” Дортмунд превратился в одного из лучших защитников чемпионата Германии, рассматривается “королевским клубом”, как усиление правого фланга защиты. Несмотря на то, что “Боруссия” рассчитывает продлить аренду ещё на сезон, “Реал” отвергнет предложение “желто-черных” сообщает испанская пресса.

За полтора года, что Ашраф Хакими провел в Германии, он сыграл в составе “Боруссии” 38 матчей, забил четыре гола и сделал десять результативных передач.