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Среда, 25 декабря, 2019
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Футбол

Реал летом вернет Хакими

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ашраф Хакими

Мадридский “Реал” ближайшим летом планирует вернуть из аренды своего защитника Ашрафа Хакими.

Марокканский футболист, который за два года в Боруссии” Дортмунд превратился в одного из лучших защитников чемпионата Германии, рассматривается “королевским клубом”, как усиление правого фланга защиты. Несмотря на то, что “Боруссия” рассчитывает продлить аренду ещё на сезон, “Реал” отвергнет предложение “желто-черных” сообщает испанская пресса.

За полтора года, что Ашраф Хакими провел в Германии, он сыграл в составе “Боруссии” 38 матчей, забил четыре гола и сделал десять результативных передач.

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Тэги: Ашраф ХакимиБоруссия ДРеал
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