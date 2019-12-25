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Футбол

Талант Лилля пополнит состав Тоттенхэма

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бубакари Сумаре

Одним из первых приобретений Жозе Моуринью на должности главного тренера “Тоттенхэма” может стать один из самых перспективных полузащитников чемпионата Франции Бубакари Сумаре из “Лилля”.

Как сообщает авторитетное французское издание L`Equipe, инициатором приглашения 20-летнего полузащитника “догов” выступает главный тренер “Тоттенхэма” Жозе Моуринью, который интересовался игроком ещё во времена работы в “Манчестер Юнайтед”.

Отметим, в нынешнем сезоне Бубакари Сумаре провел 23 поединка в футболке Лилля, “отметившись” одной красной карточкой. Игрока называют новым Погба.

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Тэги: Бубакари СумареЛилльТоттенхэм
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