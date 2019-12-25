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Футбол

Вратарь “Зари”: в Следующем году мы будем в Лиге чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Голкипер “Зари” Никита Шевченко рассказал о цели команды на сезон. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Считаю, это полугодие, однозначно, можно занести нам в актив. Так, в команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол, произошел новый виток в “Заре”. За эти полгода мы показали достаточно хороший уровень игры и результата.

– Ожидал борьбу не только за третье, а за второе место?
– Да, такие мысли были. Еще несколько лет назад это было, казалось бы, недостижимой задачей. Но, и опять же, не хочу забегать вперед. Завершится сезон и тогда будем смотреть.

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Так, чемпионат сейчас сравнялся за исключением “Шахтера”, у которого сейчас солидный отрыв. Шансы были и мы ими воспользовались. Еще ничего не закончилось и работы предстоит проделать еще очень много.

Еще перед началом сезона у нас была серьезная беседа с Виктором Скрипником, и он сказал нам, что ничего невозможного не бывает. Поставил примеры в своей карьере. Мы должны жить мечтой и серьезными целями и идти вперед, делая все для их выполнения.

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– Насколько освежил команду приход Виктора Скрипника?
– Виктор Анатольевич привнес новые идеи и видение в нашу игру. Видно, что команда прогрессирует. Так что, приход Виктора Скрипника освежил команду основательно. Мы сильные духом и коллективом и это важно.

– Если вспомнили про еврокубки, то много эмоций было после прохода “Будучности” и ЦСКА, но вот с “Эспаньолом”», к сожалению, удача нам не улыбнулась.
– Неприятно было остановиться за шаг от группы. “Эспаньол” – хороший соперник, представитель топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу чемпионов, – полушутя говорит Шевченко.

Источник: sportanalytic.com
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