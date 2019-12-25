Зинченко братается с конкурентом (ФОТО)

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился новой фотографией с підписниками. Сообщает сайт EURO.com.ua
На ней он крепко держит за плечо Жоау Канселу, который также может сыграть на позиции левого защитника в “Манчестер Сити”.
“Мой португальский друг”, – пишет Зинченко.
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My Italian friend 😄🇵🇹
Сообщение, распространенный Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 23 Дек 2019 г. в 11:36 PST
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