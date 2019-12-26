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Четверг, 26 декабря, 2019
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Футбол

Алиев: Я очень повзрослел

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев поведал о переменах в жизни. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кент приехал, я с ним отдыхаю. Прекрасный бар, прогуляться, пообщаться – вот это я люблю. А то по молодости было. Зато Михайловичу я привет передам. Повзрослел, поумнел, как он говорил, и гуляю в парке.

Я уже из этого вырос. Уже оно не то. Зачем оно мне надо? Могу, когда увижу кента. Посидим, погуляем. А это мне уже неинтересно. У меня есть дети. Самое главное – провести время с детьми. Вот этого я хочу”, – сказал Алиев.

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Источник: sportanalytic.com
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