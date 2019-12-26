Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАсист Малиновского свел с ума итальянцев (ВИДЕО)
Футбол

Асист Малиновского свел с ума итальянцев (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

На выходных хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский отметился шикарной голевой передачей против “Милана” (5:0) в Серии A. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вот как ее описал бывший футболист сборной Италии, а сейчас комментатор Джузеппе Сіньйорі.

“Хочу отдать должное Малиновскому – не каждый день увидишь асист через 3/4 поля. При этом украинец отдал его вторым касанием к мячу и смотрел в другую сторону. Время на подготовку, подкрутка и дальность – все было идеально. Похоже, такие пасы даже отрабатывались на тренировке.

Читайте также:  Исмаили под прицелом Тоттенхэма

Романьйолі поздно стартовал, дав себя опередить Муріелю, а Доннарумма плохо сыграл ногами. Впрочем, главная заслуга в голе именно Малиновского”, – сказал Сіньйорі в эфире Sky Calcio Show.

После этого студия аплодисментами встретила видео момента.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Алиев: Я очень повзрослел

Футболист сборной Украины: Встречу Новый год в Донецке

Зинченко братается с конкурентом (ФОТО)

Вратарь “Зари”: в Следующем году мы будем в Лиге чемпионов

Деннис Бонавентуре
Экс-форвард Зари нарасхват в Англии

Закрыть