Асист Малиновского свел с ума итальянцев (ВИДЕО)

На выходных хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский отметился шикарной голевой передачей против “Милана” (5:0) в Серии A. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вот как ее описал бывший футболист сборной Италии, а сейчас комментатор Джузеппе Сіньйорі.

“Хочу отдать должное Малиновскому – не каждый день увидишь асист через 3/4 поля. При этом украинец отдал его вторым касанием к мячу и смотрел в другую сторону. Время на подготовку, подкрутка и дальность – все было идеально. Похоже, такие пасы даже отрабатывались на тренировке.

Романьйолі поздно стартовал, дав себя опередить Муріелю, а Доннарумма плохо сыграл ногами. Впрочем, главная заслуга в голе именно Малиновского”, – сказал Сіньйорі в эфире Sky Calcio Show.

После этого студия аплодисментами встретила видео момента.