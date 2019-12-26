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Футбол

Бывший легионер “Динамо”: Я был в эпицентре украинской войны

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-футболист “Динамо” Браун Идейе рассказал, почему покинул киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Не будет преувеличением, если скажу, что в Киеве вы тренировались под звуки выстрелов?
– Вовсе нет, это правда. Я был в центре войны, был очень испуган. Сцены были страшными. Первое, что я сделал, – забрал семью и уехал в США.

Со стороны “Динамо” не было жалоб. Ко мне отнеслись с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти. Нужно иметь характер воина, чтобы противостоять этому, жить во время войны. Представьте, что вы тренируетесь и слышите выстрелы.

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– Даже ночью невозможно спать.
– А как спать? Поэтому я обратился к владельцу клуба, который жил в Монако. Сначала он даже слышать не хотел, что я хочу уйти. Он думал, что это желание агента заработать деньги.

Тогда я был лучшим бомбардиром команды. У команды были проблемы с атакой, был другой форвард, который не смог адаптироваться. Вы не можете жить без своей семьи и жить в таких условиях. Это было сделано не ради денег. Это был вопрос безопасности. Президент это понял и я пошел, – сказал нигериец.

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Очевидно, Идейе говорит о события на Євромайдані.

Источник: sportanalytic.com
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