Газишехир Газиантеп готов приобрести форварда Шахтера

Отличная игра в исполнении нигерийского нападающего Оларенваджу Кайоде в составе турецкого “Газишехир Газиантеп”, не оставила руководству клуба другого выбора, как начать переговоры с донецким “Шахтером”, который владеет правами на игрока, по выкупу трансферного сертификата игрока.

Как сообщает Fanatik, переговоры по переходу Кайоде в “Шахтер” уже стартовали. Пока условия возможной сделки держаться в секрете.

Напомним, в последних двух турах Кайоде набрал в чемпионате Турции шесть очков по системе гол+пас. Всего же в активе нигерийца семь голов и шесть результативных передач в двенадцати матчах сезона