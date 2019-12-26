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Футбол

Газишехир Газиантеп готов приобрести форварда Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Оларанваджу Кайоде

Отличная игра в исполнении нигерийского нападающего Оларенваджу Кайоде в составе турецкого “Газишехир Газиантеп”, не оставила руководству клуба другого выбора, как начать переговоры с донецким “Шахтером”, который владеет правами на игрока, по выкупу трансферного сертификата игрока.

Как сообщает Fanatik, переговоры по переходу Кайоде в “Шахтер” уже стартовали. Пока условия возможной сделки держаться в секрете.

Напомним, в последних двух турах Кайоде набрал в чемпионате Турции шесть очков по системе гол+пас. Всего же в активе нигерийца семь голов и шесть результативных передач в двенадцати матчах сезона

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Тэги: Газишехир ГазиантепОларанваджу КайодеШахтер
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