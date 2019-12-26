Гендиректор “Севастополя”: Украина и УЕФА уничтожают крымский футбол

Генеральный директор “Севастополя” Валерий Чалый посетовал на проблемы с футболом на оккупированном полуострове. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Давно об этом никто не говорил: какой все-таки статус у крымских клубов. Когда ждать в российских лигах?

– Я могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но не одна федерация, ни крымская, ни севастопольская – не входят в РФС.

В 2014 году две команды от Крыма и один от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ. Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата. УЕФА приняло решение создать здесь особую экономическую футбольную зону, – говорит Чалый.