Григорчук покидает “Астану”

Уже к концу года украинский специалист Роман Григорчук будет без работы. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным казахских СМИ, “Астана” окончательно решила уволить главного тренера.

Сейчас обсуждаются детали досрочного расторжения контракта с Григорчуком, который рассчитан до конца 2021 года.

В прошлом сезоне “Астана” вышла в групповой этап Лиги Европы и защитила чемпионство Казахстана. Заменит экс-наставника “Черноморца” и “Габалы” иностранец.