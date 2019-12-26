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Четверг, 26 декабря, 2019
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Футбол

Григорчук покидает “Астану”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Уже к концу года украинский специалист Роман Григорчук будет без работы. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным казахских СМИ, “Астана” окончательно решила уволить главного тренера.

Сейчас обсуждаются детали досрочного расторжения контракта с Григорчуком, который рассчитан до конца 2021 года.

В прошлом сезоне “Астана” вышла в групповой этап Лиги Европы и защитила чемпионство Казахстана. Заменит экс-наставника “Черноморца” и “Габалы” иностранец.

Источник: sportanalytic.com
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