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Четверг, 26 декабря, 2019
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Футбол

Ибрагимович завтра будет представлен игроком Милана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ибрагимович

Один из лучших форвардов последнего десятилетия Златан Ибрагимович близок к возвращению в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, 38-летний шведский нападающий дал согласие на переход в состав “Милана”, где швед уже играл ранее. Учитывая тот факт, что Златан Ибрагимович является свободным агентом, платить “россонери” за звездного игрока не придется.

Ожидается, что Ибрагимович подпишет с “Миланом” контракт сроком на шесть месяцев, с опцией продления ещё на год. По слухам, в своем бывшем клубе форвард может заработать около четырёх миллионов евро.

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Тэги: ИбрагимовичЛос-Анджелес ГэлаксиМилан
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