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Четверг, 26 декабря, 2019
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Футбол

Нива Винница может прекратить существование

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ещё один клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу, находиться под угрозой снятия с турнира.

Президент винницкой “Нивы” Вадим Кудияров призвал власти помочь клубу с финансами, иначе единственный профессиональный клуб области может прекратить свое существование.

«Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать.

И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект «Нива» — закрытый»

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Ранее о проблемах с финансами заявили “Нива” Тернополь и “Полесье” Житомир.

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Тэги: Вторая лигаНива Винницафинансы
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