Нива Винница может прекратить существование

Ещё один клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу, находиться под угрозой снятия с турнира.
Президент винницкой “Нивы” Вадим Кудияров призвал власти помочь клубу с финансами, иначе единственный профессиональный клуб области может прекратить свое существование.
«Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать.
И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект «Нива» — закрытый»
Ранее о проблемах с финансами заявили “Нива” Тернополь и “Полесье” Житомир.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: