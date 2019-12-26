Нива Винница может прекратить существование

Ещё один клуб Второй лиги чемпионата Украины по футболу, находиться под угрозой снятия с турнира.

Президент винницкой “Нивы” Вадим Кудияров призвал власти помочь клубу с финансами, иначе единственный профессиональный клуб области может прекратить свое существование.

«Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать.

И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект «Нива» — закрытый»

Ранее о проблемах с финансами заявили “Нива” Тернополь и “Полесье” Житомир.