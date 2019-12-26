Украинский защитник покинул Нижний Новгород

Известный украинский защитник Виталий Федорив, который в свое время даже в сборную Украины вызывался, остался без клуба.

Как сообщает официальный сайт российского клуба “Нижний Новгород”, контракт с 32-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию. Где продолжит карьеру опытнейший футболист пока не известно.

Напомним, в чемпионате Украины Виталий Федорив выступал в составе “Карпат” и “Динамо”, в России он продолжительное время защищал цвета пермского “Амкара”.