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Четверг, 26 декабря, 2019
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Футбол

Украинский защитник покинул Нижний Новгород

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Федорив

Известный украинский защитник Виталий Федорив, который в свое время даже в сборную Украины вызывался, остался без клуба.

Как сообщает официальный сайт российского клуба “Нижний Новгород”, контракт с 32-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию. Где продолжит карьеру опытнейший футболист пока не известно.

Напомним, в чемпионате Украины Виталий Федорив выступал в составе “Карпат” и “Динамо”, в России он продолжительное время защищал цвета пермского “Амкара”.

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Тэги: Виталий ФедоривНижний Новгород
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