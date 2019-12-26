Вратарь “Руха”: Отставка Кучука нас шокировала

Голкипер “Руха” Роман Мысак рассказал о смене тренера команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Что добавил команде этап с Леонидом Кучуком в роли главного тренера и насколько неожиданным стал его уход?

– Он – чрезвычайно квалифицированный тренер, который много сделал для каждого из нас. Особенно что касается тактической вишколеності и расположение на футбольном поле. А также привил умение играть на результат и понимание ответственности, которая лежит на нас во время игр.

Ситуация с его уходом стала для нас действительно шоковой. Команда была очень расстроена. Однако уже сейчас рассчитываем на работу с новым тренерским штабом. Увидим, что же получится и какие будут результаты.

-Насколько сложно было работать с Леонидом Станиславовичем?

Наоборот, было максимально комфортно. Каждый футболист понимал уровень тренера и хотел взять от него побольше. Леонид Кучук со своим опытом мог дать каждому столько, сколько отдельные футболисты не получают за всю спортивную карьеру.

– Что партнеры по команде говорят о нового наставника Юрия Бакалова? Был ли уже разговор команды с главным тренером?

– Нет, разговора еще не было. Между собой тоже особо не общались относительно этого. Могли перекинуться одним-двумя словами, но не больше. Чтобы говорить конкретнее нужно иметь личную встречу и разговор с этим человеком, а также немного поработать вместе. Он – главный тренер, мы – его подопечные. Его задача – строить игру, наше – выполнять тренерские установки. Чтобы показывать хороший результат должны как можно быстрее пройти адаптацию, притереться друг к другу.

– Ожидаете каких-то значимых изменений в построении игры со сменой главного тренера?

Честно говоря, пока не приходилось работать под руководством Юрия Бакалова, поэтому оценивать мне трудно. Каково его видение игры мне пока не известно. Но повторюсь: какую игру он будет ставить, к такой мы и будем адаптироваться, – заявил Мисак.