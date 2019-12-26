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Четверг, 26 декабря, 2019
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Футбол

Заря нашла усиление в чемпионате Польши

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Рафаилов

Луганская “Заря”, которая сенсационно борется с киевским “Динамо” за второе место в чемпионате Украины, в ближайшее время может подписать первого новичка.

Как сообщает неофициальный сайт болельщиков луганского клуба, первым новичком “Зари” может стать игрок, который в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Польши. Его имя пока держится в секрете, известно лишь то, что он является игроком национальной сборной своей страны.

Напомним, ранее Сергей Рафаилов сообщал, что состав “Зари” могут пополнить как минимум три новичка. Ставка будет сделана на правого и центрального защитника, а также на форварда.

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Тэги: ЗаряСергей Рафаиловтрансферы
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