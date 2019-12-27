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Футбол

Экс-легионер “Динамо”: Ярмоленко завершит карьеру в “Вест Хэме”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший игрок киевского “Динамо” считает, что украинский хавбек Андрей Ярмоленко и дальше будет выступать за лондонский “Вест Хэм”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Думаю, он будет оставаться в “Вест Хэме” до конца карьеры. Может, на год-два еще вернется в “Динамо”. Он сам решит”, – сказал Попов.

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Напомним, ранее в СМИ была информация о том, что “Вест Хэм” может продать Ярмоленко уже этой зимой.

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Источник: sportanalytic.com
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