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Футбол

Официально. Ибрагимович вернулся в Милан

Сергей СумскойНет комментариев
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Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в «Милан». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Личное соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до июня 2020 года.

Оклад игрока в этом сезоне составит 3 миллиона евро, а если договор продлят, то зарплата вырастит от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.

Напомним, Златан уже защищал цвета «Милан» в 2010-2012 годах, а его последней командой был американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Тэги: Златан ИбрагимовичМилан
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