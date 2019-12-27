Официально. Ибрагимович вернулся в Милан

Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в «Милан». Об
этом сообщает официальный сайт клуба.
Личное соглашение с 38-летним форвардом рассчитано до июня
2020 года.
Оклад игрока в этом сезоне составит 3 миллиона евро, а если
договор продлят, то зарплата вырастит от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.
Напомним, Златан уже защищал цвета «Милан» в 2010-2012 годах,
а его последней командой был американский «Лос-Анджелес Гэлакси».
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: