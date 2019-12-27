Новое на сайте

еще
Пятница, 27 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОпределились соперники “Динамо” на зимнем сборе
Футбол

Определились соперники “Динамо” на зимнем сборе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

“Динамо” объявило, с кем проведет спарринги во время зимнего тренировочного сборе в Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

В рамках товарищеского турнира из трех участников Gloria Cup киевляне сыграют против “Вардара” (21 января) и “Хайдука” (24 января).

Кроме того, запланированы еще встречи против “Легии” (19 января), “Нефтчи” (20 января), брестского “Динамо” (27 января) и “Кайрата” (28 января).

Соперники и даты матчей еще могут измениться.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
АПЛ. 19 тур. “Ливерпуль” уничтожил “Лестер”, поражение “Челси”

В “Мариуполе” замахнулись на медали УПЛ

Бывший легионер “Динамо”: Я был в эпицентре украинской войны

Анчелотти выиграл первый матч у руля Эвертона

Леднев впечатлен прогрессом Миколенко

Закрыть