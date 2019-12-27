Определились соперники “Динамо” на зимнем сборе

“Динамо” объявило, с кем проведет спарринги во время зимнего тренировочного сборе в Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

В рамках товарищеского турнира из трех участников Gloria Cup киевляне сыграют против “Вардара” (21 января) и “Хайдука” (24 января).

Кроме того, запланированы еще встречи против “Легии” (19 января), “Нефтчи” (20 января), брестского “Динамо” (27 января) и “Кайрата” (28 января).

Соперники и даты матчей еще могут измениться.