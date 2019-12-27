“Шахтер” ведет двух португальцев, изменения для Григорчука

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua
19-летний хавбек “Бенфики” Тьягу Данташ и 17-летний нападающий “Порту” Фабиу Силва интересуют “Шахтер”.
Об этом заявил глава селекционной службы “горняков” Жозе Боту.
Уже к концу года украинский специалист Роман Григорчук будет без работы.
По данным казахских СМИ, “Астана” окончательно решила уволить главного тренера. Сейчас обсуждаются детали досрочного расторжения контракта с украинца, который рассчитан до конца 2021 года.
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Бывший нападающий “Динамо” Андре близок к смене клубной прописки. П
“Коритиба” ведет переговоры о приобретении 29-летнего бразильца перед стартом сезона-2020.
Прошлого розыгрыша на счету Андре 2 гола и 2 асисты в 17 матчах. В УПЛ он выступал с 2010 по 2012 год.
Защитник Егор Клименчук покинул донецкий “Олимпик”.
Контракт с 22-летним украинцем подошел к завершению, а новый решили не продолжать. В этом сезоне на его счету 4 матча в УПЛ.
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