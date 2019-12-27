“Шахтер” ведет двух португальцев, изменения для Григорчука

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

19-летний хавбек “Бенфики” Тьягу Данташ и 17-летний нападающий “Порту” Фабиу Силва интересуют “Шахтер”.

Об этом заявил глава селекционной службы “горняков” Жозе Боту.

Уже к концу года украинский специалист Роман Григорчук будет без работы.

По данным казахских СМИ, “Астана” окончательно решила уволить главного тренера. Сейчас обсуждаются детали досрочного расторжения контракта с украинца, который рассчитан до конца 2021 года.

***

Бывший нападающий “Динамо” Андре близок к смене клубной прописки. П

“Коритиба” ведет переговоры о приобретении 29-летнего бразильца перед стартом сезона-2020.

Прошлого розыгрыша на счету Андре 2 гола и 2 асисты в 17 матчах. В УПЛ он выступал с 2010 по 2012 год.

***

Защитник Егор Клименчук покинул донецкий “Олимпик”.

Контракт с 22-летним украинцем подошел к завершению, а новый решили не продолжать. В этом сезоне на его счету 4 матча в УПЛ.