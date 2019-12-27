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Футбол

Вратарь Динамо рассказал, развивается ли УПЛ

Сергей СумскойНет комментариев
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Страж ворот киевского «Динамо» Владислав Кучерук уверен, что чемпионат Украины не стоит на месте и постоянно развивается.

По его словам, меньшие команды набираются опыта и уже на равных могут конкурировать с грандами турнира.

 «Если взять чемпионат Украины в целом, то он развивается. О «Десне» и «Колосе» ранее мало кто знал. Сейчас команды с амбициозными целями, каждая борется за высокие места. В турнире U-21 «Ворскла» и «Александрия» хорошо играют», — приводит слова Кучерука официальный сайт «Динамо».

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Тэги: ДинамоУПЛ
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