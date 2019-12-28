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Футбол

Алексей Хобленко получил статус свободного агента

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Хобленко

Украинский нападающий Алексей Хобленко ещё на шаг приблизился к переходу в СК “Днепр-1”, куда его сватают на протяжении последнего месяца.

Как сообщает официальный сайт “Динамо-Брест”, контракт украинца с их клубом подошел к завершению, подписывать новое соглашение 25-летний нападающий отказался.

«Мне грустно писать прощальное письмо, но к сожалению это приходиться делать. Пришло время покинуть этот прекрасный город и, на данный момент, одну из лучших команд в моей карьере. Я скажу спасибо за все, что вы для меня делали, я же старался отвечать вам на футбольном поле», – попрощался с командой Хобленко в инстаграме. 

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Напомним, Алексей Хобленко провел в Беларуси 1,5 года, ожидается, что в ближайшие дни он подпишет контракт с СК “Днепр-1”, также на полтора года.

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Тэги: Алексей ХобленкоДинамо-БрестСК Днепр-1
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