Алексей Хобленко получил статус свободного агента

Украинский нападающий Алексей Хобленко ещё на шаг приблизился к переходу в СК “Днепр-1”, куда его сватают на протяжении последнего месяца.

Как сообщает официальный сайт “Динамо-Брест”, контракт украинца с их клубом подошел к завершению, подписывать новое соглашение 25-летний нападающий отказался.

«Мне грустно писать прощальное письмо, но к сожалению это приходиться делать. Пришло время покинуть этот прекрасный город и, на данный момент, одну из лучших команд в моей карьере. Я скажу спасибо за все, что вы для меня делали, я же старался отвечать вам на футбольном поле», – попрощался с командой Хобленко в инстаграме.

Напомним, Алексей Хобленко провел в Беларуси 1,5 года, ожидается, что в ближайшие дни он подпишет контракт с СК “Днепр-1”, также на полтора года.