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Футбол

Динамо претендует на хорватского бомбардира

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирко Марич

Киевское “Динамо”, которое полностью провалило нынешний сезон, не в последнюю очередь из-за слабой игры форвардов, в ближайшее время может подписать звезду чемпионата Хорватии Мирко Марича.

Как сообщает Динамомания, столичный гранд проявляет серьезную заинтересованность в услугах 24-летнего форварда “Осиека”. Правда, информации о переговорах пока нет.

Отметим, в нынешнем сезоне Мирко Марич лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Хорватии, на его счету 14 голов в 19 матчах местного чемпионата. Стоить отметить, что в прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром лиги, забив 18 голов в 36 встречах.

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Тэги: главноеДинамоМирко МаричОсиек
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