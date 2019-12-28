Фламенго претендует на полузащитника Шахтера

Основной полузащитник донецкого “Шахтера” Алан Патрик этой зимой может вернуться в чемпионат Бразилии.

По информации бразильского журналиста Ренату Роваи, большой интерес в услугах 28-летнего футболиста проявляет местный “Фламенго”, который рассчитывает усилить игроком линию полузащиты. Переход игрока может состояться уже этой зимой.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Алана Патрика 21 матч в составе “горняков”, четыре гола и пять результативных передач. “Фламенго” сейчас является лучшим клубом Южной Америки, действующим чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес.