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Футбол

Официально: Сваток игрок СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Сваток

Днепровский СК “Днепр-1” активно занялся усилением обороны клуба.

Вторым приобретением новичков элитного дивизиона стал воспитанник “Днепра” Александр Сваток, который подписал с клубом контракт сроком на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба. По слухам, переход 24-летнего защитника “Хайдука” обошелся днепровскому клубу в 350-450 тысяч евро.

Напомним, Александр Сваток был одним из лидеров защиты луганской “Зари”, после чего перешел в “Хайдук”. В Хорватии игрок сыграл в 19 матчах. Также в досье игрока числятся выступления за “Днепр”.

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Ранее СК “Днепр-1” сообщил о подписании Владимира Адамюка.

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Тэги: Александр СватокглавноеСК Днепр-1Хайдук
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