Португальцы вернут “Шахтеру” арендованного игрока

Центрбек “Шахтера” Валерий Бондаренко по завершении сезона вернется в донецкий клуб из аренды из португальской “Витории Гимараеш”. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Витория” не заинтересована в продолжении сотрудничества с украинцем, который так и не стал ключевым игроком команды.
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Добавим, в текущем сезоне Бондаренко сыграл за португальский клуб 3 матча. В середине октября игрок получил тяжелую травму руки и выбыл почти на 2 месяца.
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