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Футбол

Португальцы вернут “Шахтеру” арендованного игрока

Евгений НикитюкНет комментариев
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Центрбек “Шахтера” Валерий Бондаренко по завершении сезона вернется в донецкий клуб из аренды из португальской “Витории Гимараеш”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Витория” не заинтересована в продолжении сотрудничества с украинцем, который так и не стал ключевым игроком команды.

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Добавим, в текущем сезоне Бондаренко сыграл за португальский клуб 3 матча. В середине октября игрок получил тяжелую травму руки и выбыл почти на 2 месяца.

Источник: sportanalytic.com
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