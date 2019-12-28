Португальцы вернут “Шахтеру” арендованного игрока

Центрбек “Шахтера” Валерий Бондаренко по завершении сезона вернется в донецкий клуб из аренды из португальской “Витории Гимараеш”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Витория” не заинтересована в продолжении сотрудничества с украинцем, который так и не стал ключевым игроком команды.

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Добавим, в текущем сезоне Бондаренко сыграл за португальский клуб 3 матча. В середине октября игрок получил тяжелую травму руки и выбыл почти на 2 месяца.