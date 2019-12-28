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Футбол

Селезнев помог Бурсаспору одержать победу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Селезнев

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев провел очередной успешный матч в составе “Бурсаспора”.

Украинский форвард традиционно вышел в стартовом составе своего клуба и именно после его гола на десятой минуте матча “Бурсаспор” повел в счете. В итоге его клуб обыграл “Хатайспор” со счетом 2:1. К слову, сегодняшний соперник является лидером второго по силе дивизиона чемпионата Турции.

Для Евгения Селезнева это уже четвертый гол в нынешнем сезоне в 12 матчах турецкого чемпионата, также на счету украинца одна результативная передача.

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Тэги: БурсаспорЕвгений СелезневХатайспор
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