Селезнев помог Бурсаспору одержать победу

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев провел очередной успешный матч в составе “Бурсаспора”.

Украинский форвард традиционно вышел в стартовом составе своего клуба и именно после его гола на десятой минуте матча “Бурсаспор” повел в счете. В итоге его клуб обыграл “Хатайспор” со счетом 2:1. К слову, сегодняшний соперник является лидером второго по силе дивизиона чемпионата Турции.

Для Евгения Селезнева это уже четвертый гол в нынешнем сезоне в 12 матчах турецкого чемпионата, также на счету украинца одна результативная передача.