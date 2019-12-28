Украинские игроки Карпат не получают зарплату 2,5 месяца

Главный претендент на вылет из украинской Премьер лиги львовские “Карпаты”, к игровым проблемам получили ещё и проблемы с финансами.

Как сообщает FootBoom, львовский клуб на протяжении 2,5 месяцев не выплачивает заработную плату украинским футболистам. Задолженность погашена лишь перед легионерами клуба, которые этой зимой скорей всего покинут клуб. Также сообщается, что в этом сезоне в “Карпатах” отсутствует система премиальных.

Напомним, львовские “Карпаты” завершили сезон на последнем месте в чемпионате Украины, последнее время владелец клуба Петр Дыминский, который находится в розыске клуб не финансировал.