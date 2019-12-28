В “Динамо-Бресте” пролили свет на ситуацию с Хачериди

Украинский защитник Евгений Хачериди таки будет выступать за белорусское “Динамо-Брест”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал генеральный менеджер “динамовцев” Максим Краснобаев/

“Хачериди будет в “Динамо-Брест” . С 1 января у него начинается контракт”, – сказал функционер.

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Напомним, ранее в прессе писали, что 32-летний защитник разорвет недавно подписанный контракт с белорусами.