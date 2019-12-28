Новое на сайте

еще
Суббота, 28 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВ “Динамо-Бресте” пролили свет на ситуацию с Хачериди
Футбол

В “Динамо-Бресте” пролили свет на ситуацию с Хачериди

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский защитник Евгений Хачериди таки будет выступать за белорусское “Динамо-Брест”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал генеральный менеджер “динамовцев” Максим Краснобаев/

“Хачериди будет в “Динамо-Брест” . С 1 января у него начинается контракт”, – сказал функционер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легионер “Динамо” поедет в аренду на другой континент

Напомним, ранее в прессе писали, что 32-летний защитник разорвет недавно подписанный контракт с белорусами.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Португальцы вернут “Шахтеру” арендованного игрока

Официально. Белорусский клуб переподписал украинца

Экс-игрок “Динамо” повторяет мантры российской пропаганды

Официально. Ибрагимович вернулся в Милан

Малиновский претендует на звание лучшего футболиста Аталанты в декабре

Закрыть