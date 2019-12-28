Заря подпишет полузащитника сборной Люксембурга

В чемпионате Украины в ближайшее время может появиться уже четвертой игрок сборной Люксембурга по футболу.

Помимо “Динамо” и “Карпат” своего представителя Люксембурга будет скорей всего иметь и луганская “Заря”. Как сообщает неофициальный сайт болельщиков клуба, новичком команды станет 25-летний полузащитник варшавской “Легии” Крис Филиппс. Контракт игрока заканчивается через три дня.

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне Крис Филиппс не может похвастаться игровой практикой, всего лишь пять матчей в чемпионате Польши, в досье игрока присутствуют пять лет выступлений в чемпионате Франции в составе “Метца”, также игрок год провел в чемпионате Германии за “Мюнстер”.