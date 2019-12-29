Алексей Зинкевич на просмотре в Черноморце

Одесский “Черноморец”, ряды которого за последние два месяца покинули более пятнадцати игроков, активно просматривает потенциальных новичков команды.

По информации UA-Футбол, сейчас на просмотре в одесском клубе находится бывший полузащитник “Волыни” и “Агробизнеса” Алексей Зинкевич. В свое время его в волочиский клуб приглашал Остап Маркевич, сейчас же сын одного из лучших тренеров Украины пригласил Зинкевича на просмотр в “Черноморец”.

Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в одесскому клубе находятся такие игроки, как Алексей Паламарчук, Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько и Владислав Клименко.