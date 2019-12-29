Артем Кичак может стать игроком Олимпика

Известный украинский вратарь Артем Кичак, который известен по своим выступлениям за “Динамо”, “Волынь” и донецкий “Олимпи”, может вновь подписать контракт с клубом из Донецка.

Как сообщает Динамомания, переговоры между Кичаком и “Олимпиком” уже стартовали, причем близки к завершению. Вратарь сейчас является свободным агентом, что позволяет “Олимпику” подписать его бесплатно.

Напомним, после того, как Кичак покинул чемпионат Украины, он выступал в составе венгерского “МТК”, но после вылета клуба из элиты венгерского футбола стороны расторгли сотрудничество.