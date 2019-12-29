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Футбол

Динамо начало переговоры по звезде чемпионата Словакии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андраж Шпорар

Киевское “Динамо” продолжает активные поиски нового нападающего.

Как сообщает известное британское издание Daily Record, вице-чемпионы Украины на ряду с шотландским “Селтиком” являються главными фаворитами в борьбе за форварда сборной Словении и братиславского “Слована” Андража Шпорара. Украинский клуб уже отправил официальное предложение, которое составило 4 миллиона евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Андраж Шпорар в 11 матчах чемпионата Словакии забил 12 голов. Всего же в 26 матчах во всех турнирах сезона на его счету 20 голов и пять результативных передач. Ранее игрок успел поиграть в чемпионате Словении, Германии и Швейцарии, является действующим футболистом сборной Словении.

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Тэги: Андраж ШпорарглавноеСлован
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