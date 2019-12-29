Энцо Мареска может возглавить клуб Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время может получить нового главного тренера.

Вместо Мануэля Пеллегрини, который вчера был отправлен в отставку, новым главным тренером “молотобойцев” может быть назначен его помощник Энцо Мареска, о чем сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По неофициальной информации, 39-летний тренер может подписать с “Вест Хэмом” контракт до конца сезона, перед ним будет поставлена задача спасти команду от вылета. Сейчас “Вест Хэм” идет на расстоянии одного очка от опасной зоны.