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Футбол

Энцо Мареска может возглавить клуб Ярмоленко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Энцо Мареска

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время может получить нового главного тренера.

Вместо Мануэля Пеллегрини, который вчера был отправлен в отставку, новым главным тренером “молотобойцев” может быть назначен его помощник Энцо Мареска, о чем сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По неофициальной информации, 39-летний тренер может подписать с “Вест Хэмом” контракт до конца сезона, перед ним будет поставлена задача спасти команду от вылета. Сейчас “Вест Хэм” идет на расстоянии одного очка от опасной зоны.

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Тэги: Вест ХэмМануэль ПеллегриниЭнцо Мареска
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