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Футбол

Официально: Алексей Хобленко – игрок СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Хобленко

Руководство СК “Днепр-1” перед новогодними праздниками продолжает радовать своих болельщиков качественными сделками.

Следом за подписанием контрактов с Владимиром Адамюком и Александром Сватком, клуб усилил ещё и линию атаки. Как и ожидалось, новичком клуба стал Алексей Хобленко, который по итогам 2019 года был признан лучшим форвардом чемпиона Беларуси “Динамо-Брест”.

Как сообщает официальный сайт СК “Днепр-1” 25-летний форвард поставил подпись под контрактом с клубом сроком на 2,5 года. Перешел игрок в днепровский клуб бесплатно, на правах свободного агента.

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Тэги: Алексей ХобленкоглавноеСК Днепр-1
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