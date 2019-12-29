Официально: Алексей Хобленко – игрок СК Днепр-1

Руководство СК “Днепр-1” перед новогодними праздниками продолжает радовать своих болельщиков качественными сделками.

Следом за подписанием контрактов с Владимиром Адамюком и Александром Сватком, клуб усилил ещё и линию атаки. Как и ожидалось, новичком клуба стал Алексей Хобленко, который по итогам 2019 года был признан лучшим форвардом чемпиона Беларуси “Динамо-Брест”.

Как сообщает официальный сайт СК “Днепр-1” 25-летний форвард поставил подпись под контрактом с клубом сроком на 2,5 года. Перешел игрок в днепровский клуб бесплатно, на правах свободного агента.