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Футбол

Официально: Роберто Морено – главный тренер Монако

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роберто Морено

Не продолжительное время находился без работы бывший главный тренер сборной Испании Роберто Морено, который покинул свою должность после возвращения в сборную Луиса Энрике.

Новым клубом 42-летнего испанского тренера стал французский “Монако”, который накануне отправил в отставку португальского тренера Леонарду Жардима. Как сообщает официальный сайт “монегасков”, Роберто Морено подписал с их клубом контракт на два с половиной года.

Напомним, Роберто Морено работал ассистентом Луиса Энрике в «Сельте», «Барселоне» и «Роме», в сборной Испании он впервые ощутил на себе опытного главного тренера.

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Тэги: Луис ЭнрикеМонакоРоберто Морено
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