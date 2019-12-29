Новое на сайте

еще
Воскресенье, 29 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОлимпия планирует завершить переход Дерлиса Гонсалеса до конца следующей недели
Футбол

Олимпия планирует завершить переход Дерлиса Гонсалеса до конца следующей недели

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дерлис Гонсалес

Продолжаются переговоры между киевским “Динамо” и парагвайской “Олимпией” по переходу вингера украинского клуба Дердиса Гонсалеса.

Как уже сообщалось ранее, парагвайский вингер является трансферным приоритетом для клубного руководства “Олимпии”, но найти требуемые “Динамо” пять миллионов евро за половину прав на игрока клубу пока не удается.

Ситуация может измениться в ближайшее время, по информации издания versus.com.py, боссы “Олимпии” сейчас активно ищут инвесторов, которые должны помочь клубу завершить трансфер. Сделку планируют оформить до начала зимнего сбора команды, который стартует в первых числах января.

загрузка...
Тэги: Дерлис ГонсалесДинамоОлимпия
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Мирча Луческу
Мирча Луческу отказал швейцарскому Сьону

Алексей Хобленко
Официально: Алексей Хобленко – игрок СК Днепр-1

Роберто Морено
Официально: Роберто Морено – главный тренер Монако

Карлос Самбрано
Сиэтл Саундерс нацелился на защитника Динамо

Владислав Клименко
Ведущий игрок Ингульца переходит в Черноморец

Закрыть