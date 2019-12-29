Олимпия планирует завершить переход Дерлиса Гонсалеса до конца следующей недели

Продолжаются переговоры между киевским “Динамо” и парагвайской “Олимпией” по переходу вингера украинского клуба Дердиса Гонсалеса.

Как уже сообщалось ранее, парагвайский вингер является трансферным приоритетом для клубного руководства “Олимпии”, но найти требуемые “Динамо” пять миллионов евро за половину прав на игрока клубу пока не удается.

Ситуация может измениться в ближайшее время, по информации издания versus.com.py, боссы “Олимпии” сейчас активно ищут инвесторов, которые должны помочь клубу завершить трансфер. Сделку планируют оформить до начала зимнего сбора команды, который стартует в первых числах января.