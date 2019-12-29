Сиэтл Саундерс нацелился на защитника Динамо

Растет число претендентов на защитника сборной Перу и киевского “Динамо” Карлоса Самбрано.

Как сообщает El Fildeo, большой интерес в услугах защитника проявляет клуб чемпионата США “Сиэтл Саундерс”. Переход Карлоса Самбрано может состоятся уже этой зимой.

Напомним, что “Сиэтл Саундерс” не единственный клуб, который заинтересован в услугах опытного защитника “Динамо”, ранее готовность подписать игрока проявляли “Лос-Анджелес Гэлакси” и “Альянс” Лима.