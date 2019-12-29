СК Днепр-1 близок к подписанию звезды Карпат

Один из лидеров львовских “Карпат” Франсиско Ди Франко, который, впрочем, как и вся команда проводит провальный сезон, в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации Динамомании, новым клубом аргентинского полузащитника может стать СК “Днепр-1”. Днепровский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста, условия возможной сделки не разглашаются.

Отметим, 24-летний Франсиско Ди Франко проводит свой третий сезон в составе львовского клуба. В активе воспитанника “Боки Хуниорс” 75 матчей в чемпионате Украины, четыре гола и пять результативных передач.