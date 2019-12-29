СК Днепр-1 готовит аренду Лунина?

Днепровский СК “Днепр-1” в ближайшее время может удивить общественность достаточно громкой сделкой.

По информации Динамомании, руководство клуба рассматривает вариант с возвращением в Украину Андрея Лунина, который принадлежит мадридскому “Реалу”. СК “Днепр-1” желает взять игрока в аренду до конца сезона.

Напомним, первую половину сезона Лунин провел в аренде в “Вальядолиде”, но сыграл лишь в одном матче на Кубок Испании. Сообщалось, что “Реал” намерен вернуть украинца, чтобы отдать его в аренду в клуб, где он будет иметь много игровой практики.