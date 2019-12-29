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Футбол

СК Днепр-1 готовит аренду Лунина?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Днепровский СК “Днепр-1” в ближайшее время может удивить общественность достаточно громкой сделкой.

По информации Динамомании, руководство клуба рассматривает вариант с возвращением в Украину Андрея Лунина, который принадлежит мадридскому “Реалу”. СК “Днепр-1” желает взять игрока в аренду до конца сезона.

Напомним, первую половину сезона Лунин провел в аренде в “Вальядолиде”, но сыграл лишь в одном матче на Кубок Испании. Сообщалось, что “Реал” намерен вернуть украинца, чтобы отдать его в аренду в клуб, где он будет иметь много игровой практики.

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Тэги: Андрей ЛунинглавноеРеалСК Днепр-1
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