Стало известно, когда Гонсалес окончательно покинет “Динамо”

Полузащитник “Динамо” Дерліс Гонсалес продолжает надеяться на свой трансфер. Сообщает сайт EURO.com.ua

Парагвайский хавбек категорически не хочет играть в Украине и хочет перейти на родину в клуб “Олимпия”.

“Динамо” соглашается исключительно на полноценный трансфер, поэтому в Парагвае активно собирают деньги на переход Гонсалеса. Успеть обещают в первых числах января.

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