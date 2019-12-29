Стало известно, когда Гонсалес окончательно покинет “Динамо”

Полузащитник “Динамо” Дерліс Гонсалес продолжает надеяться на свой трансфер. Сообщает сайт EURO.com.ua
Парагвайский хавбек категорически не хочет играть в Украине и хочет перейти на родину в клуб “Олимпия”.
“Динамо” соглашается исключительно на полноценный трансфер, поэтому в Парагвае активно собирают деньги на переход Гонсалеса. Успеть обещают в первых числах января.
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