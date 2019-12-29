Сваток: СК Днепр-1 в ближайшее время будет решать серьезные задачи

Новичок днепровского СК “Днепр-1”, который является воспитанником днепровского футбола, прокомментировал возвращение в родной город.

Спустя год после перехода в “Хайдук”, защитник вернулся в Украину, подписав контракт с СК “Днепр-1” на три с половиной года.

В «Хайдуке» вошли в мое положение. При расставании мы пожали друг другу руки. Следил за УПЛ, больше всего смотрел матчи «Днепра-1», так как у меня там много друзей, знакомые тренеры. Видел и много матчей «Зари», цвета которой я защищал перед уходом в «Хайдук».

В турнирном плане все возможно, в том числе и борьба за выживание, но ведь и первая шестерка от «Днепра-1» не так далека. Я приехал в Днепр постараться помочь «Днепру-1» осуществить планы, которые вскоре будут очень серьезными», – сказал Сваток.