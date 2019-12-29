Ведущий игрок Ингульца переходит в Черноморец

Уже бывший игрок петровского “Ингульца” Владислав Клименко продолжит свою карьеру скорей всего в Одессе.

Как сообщает официальный сайт “Ингульца”, 25-летний полузащитник покинул ряды их команды в связи с окончанием контракта. Новым клубом Клименко должен стать одесский “Черноморец”, о сделке могут сообщить уже в ближайшее время.

Отметим, Владислав Клименко защищал цвета клуба с Коваливки на протяжении последних четырех сезонов, к слову, в нынешнем он провел за петровский клуб 19 матчей и забил один гол.