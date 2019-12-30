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Футбол

Григорчук – о своей отставке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Астаны” Роман Григорчук сказал, покинет команду зимой. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Казахстанская пресса пишет, что “Астана” досрочно расторгнет контракт с вами. Насколько это соответствует действительности?
– Не могу ничего сказать. После окончания сезона мы общались с руководством клуба и ничего подобного не обсуждали. После этого я не общался с руководством. Поэтому к сказанному добавить не могу ничего

– Есть ли предложения из других клубов?
– Я с большим уважением отношусь к своему клубу и даже не думаю об этом. Ведь у меня, как вы знаете, что действует контракт с “Астаной”. На данный момент я просто отдыхаю у себя дома. Этот отпуск мне очень нужен был. Нужно было сбросить усталость сезона. Сейчас же у меня такое небольшой праздник: нахожусь среди близких мне людей, – сказал 54-летний украинец.

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Григорчук работает в клубе с июня 2018 года, а в этом сезоне выиграл золото чемпионата Казахстана и выступал в группе Лиги Европы.

Источник: sportanalytic.com
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