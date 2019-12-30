Григорчук – о своей отставке

Главный тренер “Астаны” Роман Григорчук сказал, покинет команду зимой. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Казахстанская пресса пишет, что “Астана” досрочно расторгнет контракт с вами. Насколько это соответствует действительности?

– Не могу ничего сказать. После окончания сезона мы общались с руководством клуба и ничего подобного не обсуждали. После этого я не общался с руководством. Поэтому к сказанному добавить не могу ничего

– Есть ли предложения из других клубов?

– Я с большим уважением отношусь к своему клубу и даже не думаю об этом. Ведь у меня, как вы знаете, что действует контракт с “Астаной”. На данный момент я просто отдыхаю у себя дома. Этот отпуск мне очень нужен был. Нужно было сбросить усталость сезона. Сейчас же у меня такое небольшой праздник: нахожусь среди близких мне людей, – сказал 54-летний украинец.

Григорчук работает в клубе с июня 2018 года, а в этом сезоне выиграл золото чемпионата Казахстана и выступал в группе Лиги Европы.