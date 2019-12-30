Хацкевичу уже пророчат возвращение в Украину

Украинский футбольный тренер Олег Федорчук оценил перспективы Александра Хацкевича. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он убежден, что в российском “Роторе” наставнику придется выстроить хорошие отношения с губернатором, ведь иначе ему не видеть хорошего бюджета.

Федорчук отметил, что при условии хорошей работы в Волгограде Хацкевич может даже вернуться в УПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально. Хацкевич с Шацких тренировать клуб в России (+ФОТО)