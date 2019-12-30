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Футбол

Хацкевичу уже пророчат возвращение в Украину

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский футбольный тренер Олег Федорчук оценил перспективы Александра Хацкевича. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он убежден, что в российском “Роторе” наставнику придется выстроить хорошие отношения с губернатором, ведь иначе ему не видеть хорошего бюджета.

Федорчук отметил, что при условии хорошей работы в Волгограде Хацкевич может даже вернуться в УПЛ.

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Источник: sportanalytic.com
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