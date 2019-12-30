Клопп оценил 13-очковый отрыв Ливерпуля

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил лидерство клуба в чемпионате Англии с 13-очковым отрывом от ближайшего противника – «Лестера».

По словам немецкого специалиста, команда сейчас идет на полпути, так как впереди еще 19 игр, которые все будут тяжелыми.

Однако он заверил, что во всех его подопечных очень высокая мотивация

«Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.

Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», – приводит слова Клоппа Goal.com